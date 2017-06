Ο Κάρολος, το Περοκέ, η ΑΜΚ και ο Λάζαρος!

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ιδιαίτερα νέα το τελευταίο διάστημα και δεν προβλέπεται να έχει όσο δεν υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στα ταμεία της ΠΑΕ για να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα της διοίκησης: α)Οι πληρωμές των παικτών, β)Οι αποδεσμεύσεις, γ) Οι μεταγραφές. Όσον αφορά την ΑΜΚ των 5 εκατομμυρίων που δήθεν προαναγγέλλει έλευση επενδυτή-συμπαίκτη, αυτά βρίσκονται στην σφαίρα της φαντασίας των πρωτοπαλίκαρων του Βλάση Τσάκα που έχουν μάθει να πουλάνε ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο του «τριφυλλιού». Μακάρι να υπήρχε επενδυτής, μακάρι να βρεθεί κάποιος που θα έρθει στον σύλλογο και θα γυρίσει σελίδα στο διοικητικό κομμάτι.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει εκτός από φήμες, είναι η ΑΜΚ, την οποία αναμένεται να καλύψει ο Γιάννης Αλαφούζος. Όσον αφορά την αύξηση στην τιμή της μετοχής και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ένας λογιστικός χειρισμός που έχει συμβεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στην ΠΑΕ(όποιος ρωτάει μαθαίνει και όποιος έχει μάθει να λέει μπούρδες, λέει μπούρδες) και δυστυχώς δεν ήταν προάγγελος εξελίξεων στην μετοχική σύνθεση, μιας και τα χρήματα που χρειάζονταν μπήκαν στα ταμεία από τον «mr.ΣΚΑΪ», ο οποίος... by the way που λένε και στο νησί μου το Καστελόριζο δεν μίλησε προς τον κόσμο του Παναθηναϊκό για τις επόμενες κινήσεις του στην διοίκηση του συλλόγου και αρκέστηκε στην παρέμβαση που έκανε στην NOVA.

Η επιλογή αυτή δείχνει έλλειψη σεβασμού στον κόσμο που αυτή την πενταετία στήριξε τις προσπάθειές του, είτε με την παρουσία του στο γήπεδο είτε με τη αγορά διαρκείας, είτε με την εγγραφή στην «Παναθηναϊκή Συμμαχία».

Πάμε παρακάτω. Να βάλουμε στο... μίξερ την Εθνική Ελλάδος που μονοπωλεί τις συζητήσεις μετά την καλή εμφάνιση και τον βαθμό «χρυσάφι» στην Ζένιτσα.

*Τι ματσάρα έκανε ο Κάρολος ο Ζέκας! Η καλύτερη απάντηση σε όσους-λίγους- ήταν απέναντι στην επιλογή του Μίχαελ Σκίμπε και της ομοσπονδίας να εκμεταλλευθούν το ελληνικό διαβατήριο του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Η εμφάνισή του κόντρα στην Βοσνία ήταν μια μεγάλη απόδειξη για το πόσο ανάγκη είχε στην μεσαία της γραμμή είχε η Εθνική έναν ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ειδικά στα παιχνίδια που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίζει με πρωταρχικό σκοπό να «χαλάσει» και όχι να δημιουργήσει, ο Ζέκα θα είναι «μανούλα». Πολλά κλεψίματα, πολλές κερδισμένες δεύτερες μπάλες, πολιορκητικός «κριός» στις παγίδες του πρέσινγκ ψηλά και φυσικά ήταν εκείνος που «εξαφάνισε» τον Πιάνιτς, δεν τον άφησε να πάρει ανάσα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Σωστός και με την μπάλα στα πόδια.

Και το κυριότερο; Ο σεβασμός του προς το εθνόσημο. Λογικά δεν υπάρχουν πολλοί που να μην είπαν «respect», βλέποντας τον να τραγουδά τον Εθνικό ύμνο πριν την έναρξη του ματς ή όταν έφυγε «σφαίρα» μαζί με τους υπόλοιπους να προστατεύσουν τους οπαδούς που δέχονταν επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις δίχως και λόγο και αιτία. Ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Ζέκα βγάζει ένα τρομερό συναίσθημα προς την χώρα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά και αυτό δείχνει μεταξύ άλλων τον χαρακτήρα του.

*Από τότε που τα social media έγιναν σημαντικό κομμάτι της «κοινής γνώμης» χάθηκε η μπάλα. Σε όλα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα από αυτά. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε με την ευκαιρία του Μάνταλου. Οκ, το έχασε. Οκ, θα μπορούσε να την «σπάσει» δίπλα στον Τοροσίδη και να το σιγουρέψει. Δεν το έκανε. Πλάσαρε ψηλά, αστόχησε. Την επόμενη φορά μπορεί να το χάσει ξανά. Μπορεί και να το βάλει. Τι νόημα έχει η ανθρωποφαγία; Είναι η πρώτη φορά που κάποιος χάνει τετ-α-τετ; Μια ευκαιρία πέταξε στα σκουπίδια, ρε, δεν σκότωσε άνθρωπο. Ποιος, όμως, έχασε την ποδοσφαιρική παιδεία για να την βρούμε εμείς;

*Κοιτούσα την ενδεκάδα του Σκίμπε και πραγματικά απορούσα με τις επιλογές στα «φτερά». Πριν μπούμε στο... ψητό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Γερμανός τεχνικός ξανακάνει ομάδα το σκορποχώρι που βρήκε, συμπεριφέρεται τακτικά στο υλικό του πιο έξυπνα απ'ότι το έκανε ο Ρανιέρι και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιστροφή της Εθνικής στην κανονικότητα. Οι επιλογές, όμως, στους εξτρέμ δεν είχαν λογική. Ούτε ο Μάνταλος είναι εξτρέμ, ούτε ο Μπακασέτας είναι παίκτης γραμμής(την ώρα που ο Φορτούνης είχε να παίξει επίσημο ματς κοντά 1.5 μήνα) και σε αυτή την Εθνική με τις επιλογές που-δεν- έχει στα άκρα, είναι απορίας άξιο το γιατί δεν καλείται ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος μετά την σεζόν που έκανε με την φανέλα της ΑΕΚ. Ούτε στην Σούπερ Λιγκ αλλά ούτε και στο εξωτερικό, δεν υπήρχε ακραίος με τέτοια χρονιά, με αυτές τις επιδόσεις και με τόσο σημαντική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του.

*Φανταστικό ντεμπούτο από τον Δώνη! Φανταστικό! Το ελληνικό κοινό δεν έχει εικόνες από τον νεαρό μεσοεπιθετικό και το «καλησπέρα» ήταν εντυπωσιακό. Έδωσε πνοή στο επιθετικό τρίτο, ταλαιπώρησε τον δεξιό μπακ της Βοσνίας και είχε μια πάσα-μισό γκολ στον Μάνταλο που δεν έγινε κατέληκε στο πλεκτό. Τι άλλο να έκανε στην πρώτη του συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών;

Ήρθε η ώρα του Βλάνταν να μπει στο μίξερ.

*Πως τα φέρνει καμια φορά η ζωή, ε; Αργά ή γρήγορα όλοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Και ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ πήρε αυτό που του άξιζε. «Τελείωσε» τον Παναθηναϊκό από τα πλέι-οφ(εξαιτίας του κάφρου που πέταξε την μπύρα και που το κλαμπ φρόντισε να τον εντοπίσει και να του κόψει την Λεωφόρο), πήρε ένα παιχνίδι στα χαρτιά και το «τριφύλλι» μέσα στο γήπεδο, με τα δεύτερα, χωρίς μισή ντουζίνα βασικών παικτών τον έστειλε... σπίτι του! Εκτός και αν νομίζει κανείς πως θα υπήρχε θέμα παραμονής του αν δεν του έκανε «κηδεία» μέσα στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός!

Τουλάχιστον, θα βρει τον χρόνο και την ευκαιρία να επενδύσει πάνω στην καλλιτεχνική του φύση. Ανεβάζει μια ωραία παράσταση ο Μάρκος Σεφερλής τον χειμώνα στο Περοκέ. Αμαρτία είναι να χάσει την ευκαιρία...