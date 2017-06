Και πως να μην τρελαθείς με το γκολ του Ζιρού... (vid)

Ο φορ της Άρσεναλ πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας τη μπάλα μπροστά του με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού, για να εκτελέσει με το ίδιο πόδι και να σκοράρει για τους «τρικολόρ», στην ήττα (2-1) από τη Σουηδία.

Οι συμπατριώτες του που έκαναν την περιγραφή της αναμέτρησης της Παρασκευής για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, τρελάθηκαν, αλλά ουδείς τους κατηγορεί...

Ακούστε την αντίδρασή τους:

Giroud just scored this screamer for France!! pic.twitter.com/52ebyJAcqG

— Arsenal FC (@FFArsenal) June 9, 2017