Οι Μαγυάροι, είχαν κατοχή της μπάλας που έφτανε στο 70%. Είχαν 12 τελικές προσπάθειες εκ των οποίων οι 7 στο στόχο. Είχαν 387 πάσες, εκ των οποίων οι 339 ολοκληρωμένες.

Η Ανδόρα, είχε... 44 σωστές μεταβιβάσεις. ΜΟΝΟ 44!

Και κάποιες από αυτές οδήγησαν στο γκολ της νίκης!

Πόση αδικία να επικαλεστείς όταν η μπάλα θέλει απλά να κάνει τα δικά της...

Here's the first competitive winner for Andorra in 11 years (against Hungary) pic.twitter.com/Z3i6U4Libx

— Dodge (@seidodge) June 9, 2017