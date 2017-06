Γιορίς: «Μπράβο στον Τοϊβόνεν για το γκολ που έβαλε»! (vid)

Οι «τρικολόρ» ηττήθηκαν 2-1 από τη Σουηδία το βράδυ της Παρασκευής, με ένα τραγικό λάθος από τον πορτιέρο της Τότεναμ ο οποίος δεν απομάκρυνε σωστά και είδε τη μπάλα να καταλήγει στην ανυπεράσπιστη εστία του με πανέμορφη λόμπα του Τοϊβόνεν από μεγάλη απόσταση.

«Δεν μου βγήκε σε καλό... Συνηθίζω να παίρνω ρίσκο και με την Τότεναμ αλλά και με την εθνική ομάδα, όμως αυτή τη φορά ήταν λάθος. Έτσι είναι η θέση του τερματοφύλακα, μπορεί μια κίνηση ν' αποδειχθεί καταστροφική» είπε ο Γιορίς, που όμως, ήταν τόσο κύριος, ώστε να πει: «Μπράβο και στον Τοϊβόνεν για το γκολ από απόσταση και με μια επαφή με τη μπάλα...».

Sweden beat France in the last minute with a terrible mistake from Hugo Lloris pic.twitter.com/jvOWNooKkc

— Weekend Football (@weekendfootball) June 9, 2017