Άνδρας ασφαλείας «μπλόκαρε» σαΐτα στο Βραζιλία – Αργεντινή! (vid)

Η «σελεσάο» ηττήθηκε από την «αλμπισελέστε» με σκορ 1-0 σε παιχνίδι που διεξήχθη στην Αυστραλία, όμως ένα από τα highlights ήταν η στιγμή που έφυγε σαΐτα από μέρος της εξέδρας.

Πρώτη φορά έπειτα από ένα ματς της εθνικής ομάδας της Αγγλίας παρατηρείται ρίψη... σαΐτας, με τον steward να την πιάνει εύκολα δίχως καν να σηκωθεί από το καρεκλάκι του και να γνωρίζει την αποθέωση!

Security guard catches Paper Plane that was throne from MCG during Brazil-Argentina friendly pic.twitter.com/X8Ed9hwlnk

— Football Fights (@footbalIfights) June 9, 2017