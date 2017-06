Η κατακραυγή και η «δικαιολογία» της Σαουδικής Αραβίας (pics & vid)

Οι παίκτες της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισαν όχι μόνο να αγνοήσουν την ενός λεπτού σιγή πριν το παιχνίδι με την Αυστραλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Αδελαϊδα, αλλά και να προκαλέσουν με τη συμπεριφορά τους.

«Δεν σταμάτησαν για ένα λεπτό διότι σύμφωνα με τον Ουαχαμπισμό (σ.σ. κλάδος του σουνιτικού Ισλάμ) που επικρατεί στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι λάθος ή αμαρτία για έναν Μουσουλμάνο να σκοτώσει έναν μη Μουσουλμάνο», ήταν η εξήγηση που έδωσε ο ιμάμης Μοχαμάντ Ταουιντί στην Daily Mail της Αυστραλίας.

«Η απάντηση των Αυστραλών υποστηρίζει ότι στη μουσουλμανική κουλτούρα δεν μνημονεύουν τους νεκρούς με ενός λεπτού σιγή. Είναι ψέμα. Στα μάτια τους, οι δράστες είναι μάρτυρες που πρόκειται να πάνε στον παράδεισο. Και εάν κρατήσουν ενός λεπτού σιγή, είναι ενάντια στους Μουσουλμάνους αδερφούς που πάλεψαν για την τζιχάντ και πολέμησαν τους άπιστους», ξεκαθάρισε. Συνέχισε, μάλιστα, λέγοντας ότι οι παίκτες θα «γελοιοποιούνταν» πίσω στη χώρα τους αν συμμετείχαν στη διαδικασία. Με δεδομένο ότι όλοι τα μέλη της αποστολής δεν είναι Μουσουλμάνοι, όμως, διευκρίνισε ότι αυτή ίσως να μην είναι η άποψη όλων.

They come from a different culture. They just dont understand the point of being silence for a minute to show sadness.. we neve do it in KSA — Visa4you (@ksa_visas) June 8, 2017

Τα social media πήραν φωτιά με τους Σαουδάραβες, τη στιγμή που σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο της Αυστραλίας ούτε οι οπαδοί των φιλοξενούμενων τήρησαν τη σιγή. Εκείνο που εξόργισε τον περισσότερο κόσμο ήταν ότι οι φιλοξενούμενοι απλά θα μπορούσαν να σταθούν. Αντιθέτως, ο αρχηγός Χαουσάβι για παράδειγμα έκανε ασκήσεις προθέρμανσης.

If they didn't know about it then it's on the AFC match commish. But clear to see what was happening. Saudi fans at venue also disrespectful — Vince Rugari (@VinceRugari) June 8, 2017

«Η Ομοσπονδία της Αυστραλίας ζήτησε την συγκατάθεση της Ασιατικής Συνομοσπονδίας και της Σαουδικής Αραβίας για να κρατήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο και ιδίως στη μνήμη των δύο γυναικών από την Αυστραλία. Τόσο η Ασιατική Συνομοσπονδία όσο και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν ότι μπορεί να κρατηθεί ένα λεπτό σιγής. Η Ομοσπονδία της Αυστραλίας ενημερώθηκε από τους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας ότι αυτή η παράδοση δεν συνάδει με την κουλτούρα της χώρας και ότι θα πήγαιναν στο γήπεδό τους, σεβόμενοι το έθιμο μας, ενώ έπαιρναν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε αξιωματούχος της Ομοσπονδίας της Αυστραλίας.

Pre game minute silence:

AFC approved it pre game.

Travelling Saudi officials said no.

FFA tried to reason, no avail and went ahead. — Adam Peacock (@adampeacock3) June 8, 2017

Σύμφωνα με τον Adam Peacock, δημοσιογράφο του FOX, όμως, οι Σαουδάραβες από την αρχή ξεκαθάρισαν στην Ομοσπονδία της Αυστραλίας ότι δεν προβλέπεται στην κουλτούρα της χώρας τους και στο Ισλάμ η τιμή στη μνήμη των νεκρών να γίνεται, κρατώντας ενός λεπτού σιγή. Αντιθέτως, συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις η προσευχή και η δωρεά χρημάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη τους. Η Ομοσπονδία της Αυστραλίας, όμως, προσπάθησε να εξηγήσει τη δική της πλευρά χωρίς επιτυχία και τελικά προχώρησε στην κίνηση, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα.

Το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στην Αγγλία, όπου μάλιστα εμφανίστηκε και μία φωτογραφία της Αλ Αχλί από την Σαουδική Αραβία στο φιλικό με την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Δεκέμβριο, στο οποίο οι Σαουδάραβες είχαν κρατήσει ενός λεπτού σιγή μαζί με τους Καταλανούς ή τουλάχιστον ήταν πολύ πιο προσεκτικοί στις αντιδράσεις τους (όπως θα δείτε στο δεξί μέρος της φωτογραφίας).

Η κατακραυγή παγκοσμίως (με εξαίρεση, φυσικά, τις μουσουλμανικές χώρες) ήταν τεράστια, με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας να μην έχει κάνει προς το παρόν κανένα σχόλιο. Ενδεχόμενο τιμωρίας, πάντως, αποκλείεται προς το παρόν από τις αναφορές του Τύπου.