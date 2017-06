Κριστιάνο και ΛεΜπρόν κερδίζουν τα περισσότερα! (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε τον ιδανικό επίλογο στη σεζόν με την κατάκτηση του Champions League στον τελικό με τη Γιουβέντους ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει να... περηφανεύεται για το γεγονός ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας του περιοδικού Forbes ανάμεσα στους αθλητές με τα περισσότερα έσοδα ετησίως! Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ της πρωταθλήτριας Ευρώπης κερδίζει από συμβόλαιο και χορηγίες 93 εκατομμύρια δολάρια ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 86.2 εκατομμύρια!

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Λιονέλ Μέσι με 80 εκατομμύρια δολάρια. Ουδείς άλλος ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια, αφού ο τέταρτος Ρότζερ Φέντερερ έχει ετήσιο εισόδημα 64 εκατομμύρια.

The highest paid athletes in the world, as guesstimated by @Forbes pic.twitter.com/JdeNk4t2NO

— Darren Rovell (@darrenrovell) 7 Ιουνίου 2017