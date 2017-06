Εντάξει, δεν προκαλεί και σοκ πλέον, όμως το ποδοσφαιρικό κλαμπ από την Μασαχουσέτη με όνομα Washington Square FC, έκανε deal με το site πορνογραφικού περιεχομένου, redtube και θα το φέρει στη φανέλα για τη σεζόν 2017-18.

American club 'Washington Square FC' have been officially sponsored by RedTube for the 17/18 season... pic.twitter.com/zlwLFPrw70

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 7, 2017