Οπαδός έκανε τον... φωτογράφο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες της Ρεάλ! (vid)

Ο Μεξικανός, ανάρτησε στα social media τις φωτογραφίες που κατάφερε να βγάλει στο γήπεδο του Κάρντιφ με τη λήξη του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ, το περασμένο Σάββατο.

Όπως εξήγησε, η εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο έγινε... απόλυτα ομαλά, αφού, στην εξέδρα που βρισκόταν, είδε έναν φωτογράφο κοντά του και του έπιασε την κουβέντα. Του είπε πόσο τον ζήλευε που βρισκόταν στο γήπεδο και πόσο θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του έχοντας κάνει τόσα χιλιόμετρα από το Μεξικό για να φτάσει στο Κάρντιφ.

Αποτέλεσμα αυτού, ο φωτογράφος να τον πάρει μαζί του, να ενημερώσει πως είναι κι εκείνος υπάλληλος του γραφείου για το οποίο εργάζεται και να επιτρέψει σε έναν τυχαίο οπαδό να ενσωματωθεί στους πανηγυρισμούς των «μερένγκες»...

Sergio Godoy: "Me metí entre un tumulto de gente, un fotógrafo me invitó a entrar, me hice pasar por su cableador". pic.twitter.com/ovNxuvL2Wg

— Adrenalina (@Adrenalina_Exc) June 5, 2017