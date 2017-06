Επίσημα Μποσζ στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2019! (pic)

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος στο Ουκρανία – Μάλτα, αν η Ουκρανία σκοράρει και στα δύο ημίχρονα (21+).

Με τον Άγιαξ να εισπράττει 5.000.000 ευρώ, το deal Ντόρτμουντ-Μποσζ είχε κλειδώσει.

Ωστόσο, η Ντόρτμουντ προχώρησε και στην επισημοποίηση του «γάμου» της με τον 53χρονο. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι μέχρι το 2019, ενώ σήμερα το απόγευμα αναμένεται η συνέντευξη Τύπου της παρουσίασης του.

Ο Μποσζ θα είναι ο δεύτερος Ολλανδός κόουτς στην ιστορία της Ντόρτμουντ, αφού είχε προηγηθεί η αποτυχημένη θητεία (2004-06) του Φαν Μαρβάικ.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy

— Borussia Dortmund (@BVB) June 6, 2017