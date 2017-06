Επέμβαση ο Αζάρ κι επιστροφή τον Σεπτέμβρη

Σοκαρισμένοι στην Τσέλσι από τον σοβαρό τραυματισμό του Εντεν Αζάρ, ο οποίος έφυγε εσπευσμένα από το Βέλγιο για το Λονδίνο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση! Το πρόβλημα στον αστράγαλο ήταν αρκετά σοβαρό και οι Μπλε δεν ήθελαν να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο πως θα μείνει εκτός δράσης τρεις μήνες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τα πρώτα ματς στην Premier League. Ο Βέλγος τόνισε πως όλα πήγαν καλά και άρχισε την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Όλα πήγαν καλά με την επέμβαση του αστραγάλου μου, τώρα αρχίζω το δρόμο για την επιστροφή! Θα είμαι πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας».

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW

— Eden hazard (@hazardeden10) June 5, 2017