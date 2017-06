Αυτή είναι η καλύτερη 18άδα του Champions League (pic)

Το Champions League έφτασε στο τέλος του με τον θρίαμβο της Ρεάλ και οι ειδικοί της UEFA έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις τους να παρουσιάσουν την καλύτερη 18άδα της φετινής διοργάνωσης. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα:

Τερματοφύλακες: Τζίτζι Μπουφόν (Γιουβέντους), Γιαν Ομπλάκ (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Αμυντικοί: Λεονάρντο Μπουνούτσι (Γιουβέντους), Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μαρσέλο (Ρεάλ Μαδρίτης), Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντιέγο Γοδίν (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Μέσοι: Καζεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης), Τόνι Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Ίσκο (Ρεάλ Μαδρίτης), Μιραλέμ Πιάνιτς (Γιουβέντους), Τιεμουέ Μπακαγιόκο (Μονακό)

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης), Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα), Αντουάν Γκριζμάν (Ατλέτικο Μαδρίτης), Κιλιάν Μπαπέ (Μονακό), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν)

Introducing the official #UCL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers https://t.co/P9MngUtfab pic.twitter.com/p4fMNJECN9

— Champions League (@ChampionsLeague) June 5, 2017