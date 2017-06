Γκολάρα Κάρικ στο... φιλικό του! (vid)

Ο Μίκαελ Κάρικ γιόρτασε τα 11 χρόνια παρουσίας του στο Μάντσεστερ με ένα μοναδικό φιλικό! Οι All Star του 35χρονου μέσου απέναντι στη Γιουνάιτεντ του 2008 και το Ολντ Τράφορντ γιόρτασε την παρουσία τεράστιων προσωπικοτήτων! Μελανό σημείο η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, αφού υπήρχαν δεκάδες αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, μετά και τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο! Ο Κάρικ ο οποίος θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στη Μάντσεστερ είχε στο πλευρό του, τους: Φαν ντερ Σαρ, Μπράουν, Φέρντιναντ, Βίντιτς, Εβρά, Σκόουλς, Γκιγκς, Παρκ, Φλέτσερ, Ρούνεϊ, Νέβιλ, Όουεν, Χάργκριβς, Σαχά, Μπερμπάτοφ, Σιλβέστρ. Απέναντι του οι All Star: Γκίβεν, Σαλγάδο, Κάραγκερ, Τέρι, Αμπιντάλ, Σένα, Μεντιέτα, Ζέεντορφ, Νταφ, Οουεν, Κιν, Γκούντιονσεν, Νέβιλ, Καπντεβίγια, Γκαρσία, Μπρους, Τρέβορ Σινκλέρ. Ο Κάρικ με τον Βίντιτς βρήκαν δίχτυα για τη Γιουνάιτεντ, στο ισόπαλο 2-2, ενώ για τους All Star σκόραραν οι Μεντιέτα, Κιν!