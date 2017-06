Ο Ναϊνγκολάν... ψάχνει τους οπαδούς της Γιουβέντους

GOOD NIGHT ROMA with RN "Che bella serata. Io sono in ritiro con la nazionale, purtroppo gli altri sono già in vacanza. C’è chi sta in ritiro, chi in vacanza e chi in gita a Cardiff. Ho fatto questa diretta per rispondere a qualcuno che mi aveva insultato e aveva parlato prima, cosa che non si fa. Non si parla mai prima. Era giusto per vedere se mi rispondevano quelli che mi hanno detto quelle cose. Ho fatto questo video per gli juventini, ma mi sa che la connessione gli costa troppo. Hanno speso tutto per la partita. Tre giorni fa facevate gli splendidi, oggi che mi dite?“. @radjaclanainggolan #ninja #rn4 #4 #asroma #stephanelshaarawy #elshaarawy #rome #roma #forzaasroma #radjanainggolan #nainggolan #francescototti #totti #asroma1927 #championsleague #cr7 #triplete #football #soccer #training #trainhard #asr #tattoo #derossi #hair #tattoos #dzeko #teamspirit #hairstyle #haircut

