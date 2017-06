Ο Ίσκο... τρομοκράτησε τον Ασένσιο κάνοντας πως ρίχνει το τρόπαιο! (gif)

Ίσως όλα να ξεκίνησαν από τον Σέρχιο Ράμος που το 2011 είχε ρίξει το τρόπαιο του Copa del Rey στις ρόδες του πούλμαν, στους πανηγυρισμούς που σημειώθηκαν στην ισπανική πρωτεύουσα, μετά την επιτυχία εις βάρος της Μπαρτσελόνα.

Ο Ίσκο έκανε κάτι... παρόμοιο, τόσο πέρυσι, στο Μιλάνο, όσο και φέτος!

Μόνο που το βράδυ του Σαββάτου, ο Ασένσιο για λίγο «τρομοκρατήθηκε» βλέποντας την κίνηση του συμπαίκτη του!

GIF: Imitating Ramos, Isco pretending of dropping the trophy (Just like after winning La Undecima in 2016). #SR4 #HalaMadrid pic.twitter.com/CRDFxDQnlO

