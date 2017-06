Γιόρτασαν την αποτυχία της Γιουβέντους με... πυροτεχνήματα! (vid)

Οι φίλοι των «παρτενοπέι», δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να δουν τους «μπιανκονέρι» να κατακτούν την κορυφή της Ευρώπης, πόσω μάλλον όταν ο Ιγουαΐν τους «πρόδωσε» για να παίξει στη «Γηραιά Κυρία».

Έτσι, είχαν έτοιμη τη γιορτή σε περίπτωση αποτυχίας της ομάδας του Αλέγκρι και με τη λήξη του τελικού στον οποίο θριάμβευσε η Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε η ... νύχτα μέρα στη Νάπολη!

Napoli fans have taken to the streets in Napoli to celebrate Juve's defeat, fireworks right around the coast. pic.twitter.com/x3iO6vnsW8

