Συγκινητική αγκαλιά Σερ Αλεξ με Κριστιάνο και Ρονάλντο Τζούνιορ (vid)

Δύο παλιοί γνωστοί συναντήθηκαν στο Κάρντιφ, καθώς μετά τον θρίαμβο της Ρεάλ επί της Γιουβέντους ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον περίμενε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δυο του αγκαλιάστηκαν, πριν ο Πορτογάλος κάνει τις συστάσεις ανάμεσα στον πρώην προπονητή του και στον γιο του, χαρίζοντας μία πολύ όμορφη στιγμή.

Have a look at CRonaldo and Sir Alex!! pic.twitter.com/xT4fOCIU1i

Love this embrace from Sir Alex Ferguson and Ronaldo post match. Reminiscing about *that* night in Moscow. #uclfinal2017 pic.twitter.com/ikLghTfb4c

— David Delve (@DavidDelve) June 3, 2017