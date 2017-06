Ε, δεν φταίει όλο το ίντερνετ που... γλεντάει τον Σέρχιο Ράμος για την αντίδρασή του στο σπρώξιμο του Κουδράδο.

Είχε βάλει στο μάτι την αποβολή του άσο της Γιουβέντους, φαίνεται και τελικά τα κατάφερε. Έστω κι αν χρειάστηκε να κάνει το... νούμερό του.

Sergio Ramos doing his thing & exaggeratin.. How is this a red? pic.twitter.com/4zU2BjEgwb

