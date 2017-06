Χάος στο Τορίνο, νόμιζαν ότι έγινε έκρηξη! (vid)

Οι οπαδοί της Γιουβέντους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία San Carlo, προκειμένου να δουν τον τελικό του Champions League με την Ρεάλ. Κάποια στιγμή ακούστηκε μία έκρηξη, με αποτέλεσμα οι οπαδοί να πανικοβληθούν και να έχουμε τραυματίες σύμφωνα με το ANSA. Άγνωστο ακόμα το τι ακριβώς συνέβη, με τους οπαδούς να τρέχουν στους γύρω δρόμους και το πιθανότερο σενάριο θέλει κάποιους απλά να ρίχνουν βεγγαλικά.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2

