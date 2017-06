Χάος στο Τορίνο, νόμιζαν ότι έγινε έκρηξη, 600 τραυματίες! (vids)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Η Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Οι οπαδοί της Γιουβέντους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία San Carlo, προκειμένου να δουν τον τελικό του Champions League με την Ρεάλ. Κάποια στιγμή ακούστηκε μία έκρηξη, με αποτέλεσμα οι οπαδοί να πανικοβληθούν και να έχουμε τραυματίες σύμφωνα με το ANSA, με τον αριθμό να ανεβαίνει και να ξεπερνά τους 600 (ξεκίνησε να γίνεται λόγος για 600!

Η βασική αιτία, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο πανικός που επικράτησε όταν υποχώρησε κιγκλίδωμα στο κέντρο της πλατείας πιθανόν επειδή σχεδόν ταυτόχρονα ακούστηκε η έκρηξη μιας κροτίδας.

Πολλοί φίλαθλοι φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη τρομοκρατική επίθεση. Επιβεβαιώνεται η είδηση ότι ένα παιδί τριών ετών και μια κοπέλα είναι σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στον θώρακα και στο κρανίο. Οι καραμπινιέροι απέκλεισαν την πλατεία, ενώ συνελήφθηκαν και κάποιοι «πλιατσικολόγοι», οι οποίοι προσπαθούσαν να κλέψουν αντικείμενα που είχαν αφήσει στο έδαφος πολλοί από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν τρέχοντας από την περιοχή.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo... #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2

— calciomercato.it (@calciomercatoit) June 3, 2017