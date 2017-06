Ο Τέβες πληρώνεται... δίχως να κουνιέται! (vid)

Ο «απάτσι» μίλησε απαξιωτικά για το πρωτάθλημα της Κίνας, κάνοντας λόγο για ποδόσφαιρο που είναι... 50 χρόνια πίσω και μάλλον απέδειξε και στην πράξη πως δεν τον ενδιαφέρει και πολύ πλέον να προσπαθεί στο γήπεδο για την ομάδα του.

Το παρακάτω βίντεο θα πείσει άπαντες για το πόσο εύκολα μπαίνουν στον τραπεζικό του λογαριασμό οι πολλές χιλιάδες ευρώ έναντι των οποίων συμφώνησε να λαμβάνει κάθε εβδομάδα από τη Σανγκάη Σενουά...

Carlos Tevez just taking the piss at Shanghai Shenhua now. Clearly not interested tonight against a very mediocre Tianjin Teda pic.twitter.com/vHD7j3hB0p

