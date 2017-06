Οι... ασπρόμαυροι ανέφεραν σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους για το θέμα αυτό: «Ήρθε στον Δικέφαλο στα μέσα της σεζόν για προσφέρει λύση στο σκοράρισμα και τα πήγε εξαιρετικά. Έκλεισε την χρονιά ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με δέκα τέρματα, μερικά εκ των οποίων ήταν πανέμορφα. Το απίθανο γκολ του κόντρα στον Πανιώνιο αναδείχθηκε Players’ Best Goal of the Year.

Μπορεί στο θέμα του MVP της σεζόν κοινό και παίκτες να είχαν την ίδια άποψη και να επέλεξαν τον Παναγιώτη Γλύκο , ως τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου για την αγωνιστική περίοδο 2016-17, αλλά στις ψηφοφορίες για το Best Goal είχαμε… διχογνωμία.

Οι φίλοι της ομάδας μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App χάρισαν το βραβείο του Regency Casino Best Goal of the Season στον Δημήτρη Πέλκα, για την έξοχη εκτέλεση φάουλ που σημείωσε στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στη δεύτερη θέση με ελάχιστη διαφορά βρέθηκε ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς και το πανέμορφο σε έμπνευση και εκτέλεση γκολ του κόντρα στον Πανιώνιο για τα Play Offs της Super League.

Οι ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους συμφώνησαν αρχικά ότι αυτά ήταν τα δύο ωραιότερα γκολ της χρονιάς, αλλά διαφώνησαν στην τελική κατάταξη. Ανέδειξαν Players’ Best Goal of the Year αυτό του Σέρβου άσου και έδωσαν την δεύτερη θέση σε αυτό του Πέλκα , με διαφορά δέκα πόντων. Θυμηθείτε το εκπληκτικό τέρμα του Πρίγιοβιτς μέσα από το επίσημο κανάλι του Δικεφάλου στο You Tube».