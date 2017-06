Επιστροφή στα παλιά η εκτός έδρας εμφάνιση της Λίβερπουλ (pics & vid)

Η Λίβερπουλ έκανε την παρουσίαση της νέας εκτός έδρας φανέλας της ενόψει της σεζόν 2017-18 σε σχέδιο που είχαμε να δούμε από το 1995-96, ενώ με αυτόν το σχεδιασμό οι κόκκινοι θέλουν να τιμήσουν την πρώτη εμφάνιση του συλλόγου πριν 125 χρόνια.

Τα χρώματα είναι το πράσινο και το λευκό και μέχρι στιγμής μπορεί να διχάζει κάποιους, αλλά έχει αποσπάσει περισσότερα θετικά σχόλια από τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Here it is – our 2017-18 @NBFootball away kit...

Inspired by 125 years of history. The New Balance @LFC 17-18 Away Kit. Available now. #PureLFC pic.twitter.com/iTuA5eH1Tg

— New Balance Football (@NBFootball) June 2, 2017