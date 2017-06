Τα ειδικά στον τελικό του Champions League!

Τορίνο ή Μαδρίτη;

Που θα καταλήξει το βαρύτιμο τρόπαιο; Η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, θα σηκώσει το 12ο στην ιστορία της ή η Γιουβέντους θα επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπειτα από 21 χρόνια; Στην Sportingbet.gr η ισπανική ομάδα προσφέρεται απόδοση 1.80 για να κατακτήσουν το τρόπαιο, σε αντίθεση με την ομάδα από το Τορίνο που προσφέρεται στο 2.00. Αν ο νικητής κριθεί στο 90λεπτο, το ενδεχόμενο να επικρατήσει η Ρεάλ κοστολογείται στο 2,50, η αντίστοιχη απόδοση της Γιουβέντους στο 2.90, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στο 3.20.

Οι τελικοί των γκολ

Ρίχνοντας μία ματιά στους πιο πρόσφατους τελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ, κοινό χαρακτηριστικό ήταν τα γκολ και από τις δύο ομάδες που έγιναν πρωταγωνιστές στην τελευταία πράξη της διοργάνωσης. Από τη σεζόν 2010-11 και εντεύθεν, σε έξι διαδοχικούς τελικούς εμφανίστηκε το goal/goal. H Sportingbet.gr προσφέρει το σημείο σε απόδοση του 1.85, ενώ στην ίδια τιμή βρίσκεται και το no goal, για εκείνους που θέλουν να πάνε... κόντρα στη στατιστική. Παράλληλα, το over προσφέρεται στο 2.15, ενώ μία επανάληψη του περσινού τελικού –δηλαδή να επιβεβαιωθεί το under- η απόδοση βρίσκεται σε τιμές φαβορί και στο 1.61.

Οι ήρωες των τελικών!

Ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν, ο Σέρχιο Ράμος έχει εξελιχθεί στον παίκτη της... τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης, «λυτρώνοντας» τους Μαδριλένους, με γκολ μετά το 90ο λεπτό. Ο Ισπανός σέντερ μπακ βρήκε δίχτυα και στις δύο τελευταίες επισκέψεις της «Βασίλισσας» σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ και η Sportingbet.gr προσφέρει την πιθανότητα να σκοράρει σε απόδοση 8.00!

Βέβαια, το βαρύ «βαρύ πυροβολικό» του Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και το μεγάλο φαβορί στους πιθανούς σκόρερ, καθώς τιμάται στο 2.15. Αρκετά χρήματα ξόδεψαν στη Γιουβέντους για τον Γκονζάλο Ιγκουαΐν κι απόψε, οι «μπιανκονέρι» περιμένουν την… απόσβεση από τον Αργεντινό. Στην Sportingbet.gr, ο Αργεντινός αποδίδει 2.40 για να σκοράρει στον τελικό, όντας δεύτερο φαβορί, βάσει απόδοσης, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τους δύο σούπερ σταρ, ακολουθούν οι Αλβάρο Μοράτα (2.85), Πάουλο Ντιμπάλα (3.05) και Καρίμ Μπενζεμά (3.05).

Τα λεπτά του... θανάτου!

Στη μεγάλη ιστορία των τελικών του Τσάμπιονς Λιγκ, ουκ ολίγες φορές ο νικητής κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Πόσοι θυμάστε τη μεγάλη ανατροπή των καθυστερήσεων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό της Βαρκελώνης το 1999 επί της Μπάγερν Μονάχου; Μεγαλύτερα παραδείγματα και πιο πρόσφατα στο ευρύ κοινό, οι πέντε τελευταίοι τελικοί, όπου οι σφυγμοί ανέβηκαν με γκολ που σημειώθηκαν από το 80’ και μετά ή ακόμα και στις καθυστερήσεις! Στο 2.25 προσφέρεται στην Sportingbet.gr το ειδικό να σημειωθεί γκολ στο τελευταίο 15λεπτο του τελικού (76’-90’), ενώ στο 4.00 τιμάται το ειδικό στοίχημα να επιτευχθεί τουλάχιστον ένα τέρμα στο τελευταίο 5λεπτο (86’-90’).