Έφτασε στο Κάρντιφ το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ (pics & vid)

Το βαρύτιμο τρόπαιο που θα διεκδικήσουν οι Ρεάλ και Γιουβέντους το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε στον φετινό προορισμό του.

Το Κάρντιφ υποδέχθηκε το κύπελλο του Τσάμπιονς Λιγκ, με τον Ίαν Ρας να το μεταφέρει στην πατρίδα του, της οποίας η πρωτεύουσα θα ζήσει μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές.

Οι ετοιμασίες κορυφώνονται, η πόλη... μυρίζει ποδόσφαιρο απ' άκρη σε άκρη και άπαντες βρίσκονται εν αναμονή και των αφίξεων των δύο φιναλίστ του τελικού.

The #UCL trophy has arrived at the UEFA Champions Festival in Cardiff Bay! Get your with the trophy now! #Cardiff2017 #UCLFinal pic.twitter.com/dmOpfBsLhW

— Wales (@FAWales) June 1, 2017