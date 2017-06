Γκουαρδιόλα: «Αξίζει τα καλύτερα ο Βαλβέρδε» (pic)

Ο άλλοτε κόουτς των «μπλαουγκράνα» και απόλυτα επιτυχημένος στον σύλλογο της Βαρκελώνης, έστειλε το μήνυμά του στον νέο τεχνικό του συλλόγου της Καταλονίας, έπειτα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στο «Καμπ Νόου».

«Ένας πολύ καλός προπονητής και ένας πολύ καλός άνθρωπος στον οποίο αξίζουν τα καλύτερα. Καλή επιτυχία» έγραψε μέσω του επίσημου λογαριασμού στο twitter, ο νυν προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Buen técnico y sobre todo un buen tipo que merece lo mejor. ¡Suerte!

A good coach but above all a good man who deserves the best. Good luck! https://t.co/IAjX7vmMqS

