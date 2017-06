Υπέγραψε και είναι έτοιμος για την Μπαρτσελόνα ο Βαλβέρδε! (pics & vids)

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)! /span>

Αφού πάτησε το πόδι του στη Βαρκελώνη την Τετάρτη και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά μπροστά από το σήμα της Μπάρτσα, η Πέμπτη (1/6) ήταν η μέρα των... σπουδαίων για τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Καταλανούς και στη συνέχεια κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νόου» για τις απαραίτητες φωτογραφίες, ενώ έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο από τον οποίο καλείται να διευθύνει το «MSN». Και όλα αυτά τη στιγμή που τον συνόδευαν οι ευχές του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Όντας πια και επίσημα τεχνικός της Μπαρτσελόνα δήλωσε: «Αισθάνομαι τεράστια ευθύνη σ' αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, είναι μια πρόκληση».

Στο πλευρό του ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου Τζοζέπ Μαρία Μπερτομέου κι ο αντιπρόεδρος Τζόρντι Μέστρε, οι οποίοι ξενάγησαν το «μυρμήγκι» στους χώρους του γηπέδου και στα αποδυτήρια.

Αργότερα (14:00 ώρα Ελλάδας) ήταν η σειρά της συνέντευξης Τύπου, η οποία κράτησε για περίπου μία ώρα και του έγιναν 32 ερωτήσεις! Σε ένα τεράστιο wαll απεικονίζονταν ματς στα οποία ο Βαλβέρδε αντιμετώπισε την νυν ομάδα του, αλλά και την οποία υπηρέτησε ως παίκτης.

Αρχικά είπε: «Όταν μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα σε καλεί, δεν πρέπει να το σκεφτείς πολύ. Είναι μία από τις καλύτερες προκλήσεις, δεν έχω αμφιβολία γ αυτό. Η ιδέα μου είναι να εμβαθύνω στο στιλ που έχει η Μπαρτσελόνα. Είναι τιμή να είμαι εδώ και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση. Είναι η πιο δύσκολη πρόκληση στην καριέρα μου αλλά επίσης κι η πιο ελκυστική».

Για το Μέσι είπε: «Το να προπονήσω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο είναι μια μοναδική εμπειρία. Ελπίζω να συνεχίσει να μας εκπλήσσει κάθε μέρα και να μας βοηθήσει να κερδίσουμε περισσότερα τρόπαια»

Για τον Ινιέστα τόνισε: «Θεωρώ τον Ινιέστα έναν πολύ σημαντικό παίκτη για την ομάδα και το σύλλογο - μπορεί ακόμη να δώσει πολλά στον αγωνιστικό χώρο».

Από τις δηλώσεις του δεν ξέχασε και τον προκάτοχό του, Λουίς Ενρίκε, για τον οποίο είπε: «Ο Λουίς Ενρίκε είναι ένας υψηλού επιπέδου προπονητής, έχει σημειώσει σπουδαία πράγματα εδώ».

Όσο για τη δεύτερη ομάδα υπογράμμισε: «Πάντα έχω στενή σχέση με τις τη δεύτερη ομάδα, όπου έχω προπονήσει. Το να προωθήσω παιδιά από θα είναι σημαντικό».

Valverde has signed his contract alongside president Bartomeu and sporting vice president Jordi Mestre pic.twitter.com/wYr2oXLn9W

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2017