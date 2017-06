Σε τούτο εδώ τον ιστότοπο, μπήκαμε στους ρυθμούς του τραγουδιού «Freed from desire», αλλά στην παραλλαγή του.

Αυτή που τραγουδούσαν οι Βορειοϊρλανδοί οπαδοί στη Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι για το καμάρι της χώρας τους, τον Γουίλ Γκριγκ.

Τον άνθρωπο που είχε κερδίσει με το σπαθί του μια θέση στα πλάνα του Μάικλ Ο'Νιλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 αλλά... δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό!

Αυτός ο στράικερ, με τη φανέλα της Γουίγκαν την περσινή αγωνιστική περίοδο πέτυχε 25 γκολ στο πρωτάθλημα της LeagueOne βοηθώντας τους «λάτικς» να πάρουν την άνοδο για την Τσάμπιονσιπ. Που είχε από ένα γκολ σε Football League Trophy, Κύπελλο Αγγλίας και Λιγκ Καπ. Που μέτρησε και πέντε ασίστ. Που έπαιξε σε συνολικά 43 ματς.

Που έγραψε ιστορία με τη νυν ομάδα του Γκράχαμ Μπάροου, όντας ο 5ος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που πέτυχε περισσότερα από 20 τέρματα σε μια χρονιά, τα τελευταία 20 χρόνια.

​

Εκείνος που το 2014 με τη φανέλα της ΜΚ Ντονς, τον Αύγουστο του 2014, πέταξε εκτός συνέχειας του Λιγκ Καπ την Γιουνάιτεντ σκοράροντας 2 φορές, «εκτελώντας» τον Ντε Χέα ακόμα και με το στήθος, σε μια βραδιά που ακόμα θυμούνται και ντρέπονται οι «κόκκινοι διάβολοι».

Ήταν ο απόλυτος... σταρ στο Euro του 2016, δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό στα ματς της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Γαλλίας και όλοι πίστευαν ότι όσα γκολ... κράτησε στον πάγκο, θα τα πετύχαινε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες.

Παρ' όλα αυτά, μάλλον ο... «καυτός» Γουίλ Γκριγκ, δροσίστηκε αρκετά και έχασε τη φλόγα του.

Από τα 25 γκολ, έπεσε στα μόλις πέντε στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, πέτυχε από ένα γκολ σε Κύπελλο και Λιγκ Καπ, είχε τρεις ασίστ, αλλά το τελευταίο του γκολ στην Τσάμπιονσιπ, σημειώθηκε στις 27 του περασμένου Σεπτέμβρη, κόντρα στη Γουλβς!

Η Γουίγκαν υποβιβάστηκε ξανά στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, στερήθηκε από τον Μάρτιο τις υπηρεσίες του Γουίλ Γκριγκ λόγω σοβαρού προβλήματος στο γόνατο και κάπως έτσι, η φήμη του Βορειοϊρλανδού επιθετικού «έσβησε».

Εκείνος, όπως και όλοι μας, θα θυμόμαστε ότι για ένα καλοκαίρι, έγινε σύνθημα στα χείλη όλων ανά την Ευρώπη...

Ας το θυμηθούμε...

«He will score goals, he will just score more and more.

He will score goals, that’s what we signed him for.

Will Grigg’s on fire, your defence is terrified

Will Grigg’s on fire, your defence is terrified

Will Grigg’s on fire, your defence is terrifed

Will Grigg’s on fire, na na na na na na na na na na na».