Βαλβέρδε: «Να κάνω την Μπαρτσελόνα ακόμη μεγαλύτερη» (vid)

Ο Ερνέστο Βελβέρδε είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Ο Βάσκος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και έδειξε να έχει υψηλές φιλοδοξίες.

«Είναι προνόμιο που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω πολύ τυχερός που ο σύλλογος με σκέφτηκε και μου προσέφερε τη δουλειά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Η πρόκληση είναι τεράστια και έχω την πρόθεση να κάνω την Μπαρτσελόνα ακόμη μεγαλύτερη. Θέλω οι οπαδοί να δουν μία ομάδα με αποφασιστικότητα στο γήπεδο. Θα ήθελα οι οπαδοί να το ευχαριστηθούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο Βελβέρδε.

Ernesto Valverde: “I will try to make Barça even greater”

