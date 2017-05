Ο 35χρονος, πρώην άσος των Πόρτο, ΑΕΚ, Ζενίτ, Φενερμπαχτσέ, έμεινε ελεύθερος από τους Σάρδους, τους οποίους βοήθησε να παραμείνουν στην Serie A. Οι Ρέιντζερς, που επέστρεψαν φέτος στην Ευρώπη για πρώτη φορά από τον υποβιβασμό τους, ανακοίνωσαν το deal με τον Πορτογάλο στόπερ για δύο χρόνια.

The club is today delighted to confirm Bruno Alves has signed on a two year deal #WelcomeBruno https://t.co/zqIvQQBP45 pic.twitter.com/a9gc1nE3pZ

— Rangers FC (@RangersFC) May 31, 2017