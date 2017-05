#RMMovistar SURPRISE! @movistar_es helped @cristiano, @sr4oficial, @marcelotwelve and @lucasvazquez91 meet #RMFans like YOU! ¡SORPRESA! ¡Movistar España conectó a varios de nuestros jugadores para conocer #RMFans como TÚ! #HalaMadrid

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid) on May 31, 2017 at 2:06am PDT