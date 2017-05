H Eσπανιόλ κρατάει το όνομα του Βαλβέρδε στο γήπεδο (pic)

Οι Καταλανοί, είχαν πάρει την απόφαση να δώσουν τ' όνομα του άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού σε μια από τις Θύρες του γηπέδου τους, σε μια μικρή τιμή για την προσφορά του στην ομάδα, τόσο με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, όσο και με αυτή του προπονητή.

Ο Βαλβέρδε προσελήφθη πλέον από τη Μπαρτσελόνα, όμως στην Εσπανιόλ θα διατηρήσουν το όνομα του προπονητή στη Θύρα 89, παρά το γεγονός πως εκείνος θα βρίσκεται πλέον στο «τιμόνι» των «μπλαουγκράνα».

Barcelona's next coach has a gate at Espanyol's stadium. pic.twitter.com/KEZ9meDijq

— Rik Sharma (@riksharma_) April 29, 2017