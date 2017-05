Μοντέλα μέχρι το 2019 στην Μίλαν

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Η Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Η νέα διοίκηση της Μίλαν κάνει άμεσες κινήσεις για το μέλλον και μετά την απόκτηση του Αργεντινού στόπερ, Ματέο Μουσάκιο, ανανέωσε το συμβόλαιο του προπονητή, Βιντσέντζο Μοντέλα, μέχρι το 2019. Οπως φαίνεται στο video ο Aeroplanino 'δέθηκε' με τους Rossoneri για ακόμα δύο χρόνια υπογράφοντας μπροστά στους Μάρκο Φασόνε και Μασιμιλιάνο Μιραμπέλι. «Υστερα από μία σημαντική σεζόν στην οποία οι παίκτες και τα αποδυτήρια βρέθηκαν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, η αυτοπεποίθηση ανάμεσα στο κλαμπ και τον Μοντέλα οδήγησε σε μια χειραψία» έγραψε η Μίλαν στο site.

Video of Montella signing his new contract #Montella2019 pic.twitter.com/OqQWeAJ8o8

— TheMilanBible (@TheMilanBible) May 30, 2017