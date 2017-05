Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, κόντρα στη Σοντερίσκε, οι φίλοι της Κοπεγχάγης προκάλεσαν την ολιγόλεπτη διακοπή της εξέλιξης της αναμέτρησης στο 13ο λεπτό.

Όπως συνηθίζεται, από τις εξέδρες του Parken Stadium άρχισαν να εκσφενδονίζονται προς τον αγωνιστικό χώρο σωσίβια και μπάλες θαλάσσης!

Meanwhile, at FC Copenhagen's final home game of the season pic.twitter.com/8OBaTKgLFL

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2017