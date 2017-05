Siamo cresciuti insieme. Ci siamo affrontati da avversari. Abbiamo gioito e pianto insieme. Buona vita Francesco. Qualunque sia la tua strada, qualunque sia la tua prossima sfida. #TottiDay

