Ο Ντε Ρόσι «έκλεψε» το γκολ από τον Τότι και δεν πανηγύρισε μαζί του (vids)

Ο Τζέκο έκανε το γύρισμα, ο Τότι ετοιμαζόταν να πυροβολήσει, αλλά πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Ντε Ρόσι και εκτέλεσε για το 2-1 της Ρόμα επί της Τζόνοα. Μόνο που δεν έφτανε ότι ο «capitano futuro» έκλεψε το γκολ από το μεγάλο Νο10, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να πανηγυρίσει μαζί του, ούτε όταν σκόραρε, ούτε μετά. Και όλ' αυτά στο αντίο του κανονικού capitano.

It's not Totti, but another hometown kid gives #Roma the crucial 2-1 lead. #DeRossi pic.twitter.com/1axNvrLY4G

