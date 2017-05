Η Ατλέτικο λέει... αντίο στο «Βιθέντε Καλντερόν» με τον Ροναλντίνιο και μια... γλάστρα! (vid)

Το 2008 έβαλε εκεί το τελευταίο γκολ του με την Μπαρτσελόνα. Εννέα χρόνια μετά ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο «Βιθέντε Καλδερόν». Σε φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα οι φίλοι του Ροναλντίνιο αντιμετώπισαν την Ατλέτικο Μαδρίτης στο οριστικό αντίο του ιστορικού γηπέδου. Λίγο πριν την έναρξη ο Βραζιλιάνος θρύλος μαζί με τον Γκάμπι φύτεψαν συμβολικά μία γλάστρα για την ειρήνη.

Captains Gabi & @10Ronaldinho at the opening of the @InfoScholas charity match - the farewell to the Calderon!#Finaldeleyenda pic.twitter.com/k19XnWLzgn

— LaLiga (@LaLigaEN) May 28, 2017