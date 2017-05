Οι θρυλικοί αντίπαλοι του Τότι τον αποχαιρετούν (pics & vids)

Ο Φραντσέσκο Τότι απολαμβάνει τον σεβασμό όλων των μεγάλων αντιπάλων του. Και οι θρύλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με διάφορα μηνύματα. Καναβάρο, Μαλντίνι και Πίρλο είναι κάποιοι από αυτούς.

«Ευχαριστώ Φραντσέσκο Τότι που μου έστειλες το δώρο από την τελευταία εμφάνισή σου με την Ρόμα. Μα πάνω απ' όλα που έκανε ευτυχισμένο εμένα και τα εκατομμύρια των φιλάθλων με το φανταστικό παιχνίδι σου. Απόλαυσε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Μία αγκαλιά, Πάολο», έγραψε ο Μαλντίνι.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paolo Maldini official (@paolomaldini) στις Μάι 28, 2017, 3:58πμ PDT

«Μία εκπληκτική ιστορία, τιμούμε τον Τότι, πάντα πιστοί στον θρύλο του», ήταν το μήνυμα του Μπαρέζι.

— Franco Baresi (@FBaresi) May 28, 2017

«784 ματς σε 25 με τη φανέλα της Ρόμα», έγραψε απλά ο Φάμπιο Καναβάρο, που έλαβε δώρο τα νέα παπούτσια του Τότι.

784 matches in 25 years with the Roma shirt #totti #thankstotti #worldchampion #italia #italy #tottyday pic.twitter.com/GaywyiAtq8

— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) May 28, 2017