Αγκαλιά και... μήνυμα από Βενγκέρ και Αλέξις (vid)

Ο Αλσατός κόουτς, με την κατάκτηση του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας έφτασε στα 7 τρόπαια στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό κι έγινε ο πιο επιτυχημένος στον θεσμό, κάνοντας κορυφαίους και τους «κανονιέρηδες» στην ιστορία του FA Cup με τους 13 τίτλους.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το 2-1 επί της Τσέλσι, Βενγκέρ και Αλέξις αγκαλιάστηκαν, με τον τεχνικό της ομάδας να δείχνει να συμπεριφέρεται στον Χιλιανό ως άλλος... πατέρας στον γιο του.

Δείτε τη στιγμή :

Wenger and Sanchez at full-time. Love this. pic.twitter.com/OXNSIyWZZD

— GMS (@GMS678) May 28, 2017