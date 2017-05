Τα πήρε όλα και έφυγε ο Λουίς Ενρίκε! (pic)

Τι μπορεί να πετύχει κάποιος σε τρία χρόνια; Αν λέγεται Λουίς Ενρίκε πολλά. Για την ακρίβεια, πάρα πολλά.

Ο Ισπανός, με την κατάκτηση του Copa del Rey κόντρα στην Αλαβές έφερε στο παλμαρέ του συλλόγου το τρίτο σερί Κύπελλο και το 29ο στην ιστορία του.

Μάλιστα αυτός ήταν ο 9ος του τίτλος αυτήν την τριετίας, από τις 13 που διεκδίκησε.

Συγκεκριμένα έχει κατακτήσει:

-2 Πρωτάθλημα (2014-2015/2-15-2016).

- 3 Κύπελλα (2014-2015/2015-2016/2016-2017)

- 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ

- 1 Champions League (2014-2015)

-1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2015)

- 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Για να πετύχει όλα αυτά έκατσε στον πάγκο της Μπάρτσα σε 180 ματς, εκ των οποίων τα 137 έφυγε από το γήπεδο νικητής, ηττήθηκε μόλις σε 21 απ' αυτά και στα 22 αναδείχθηκε ισόπαλος.

Γι αυτό και μόνο ο πρόεδρος της ομάδας, Ζόσεπ Μαρί Μπερτομέου δήλωσε ότι η πόρτα του συλλόγου θα είναι πάντα ανοιχτή γι αυτόν.

