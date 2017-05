Από το 2004 που βρέθηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, μέχρι σήμερα, έχει πανηγυρίσει 30 τρόπαια!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να χτίσει το μύθο του στην Καταλωνία, προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στο παλμαρέ του.

Συγκεκριμένα, μετρά 8 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 4 Champions League, 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

GRAPHIC | All of Messi's 30 trophies with Barcelona #CopaFCB pic.twitter.com/kQogOeacmq

