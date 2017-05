Πάρτι στο twitter για Βενγκέρ (vids)

Wenger... out; Last month, γιατί τον Μάη ο Αλσατός έγινε ο κόουτς με τα περισσότερα κύπελλα, ενώ η Αρσεναλ άφησε πίσω της τη Γιουνάιτεντ με 12 FA Cup! Τα social media πήραν... φωτιά και οι φίλοι των Κανονιέρηδων άρχισαν το τρολάρισμα!

Arsene Wenger confirmando que se queda 10 Años más con el Arsenal pic.twitter.com/MkJPxwglSN — El Crítico (@prototype2783) May 27, 2017

Arsene Wenger has won his SEVENTH FA cup! Are you not entertained?! pic.twitter.com/0DQtVpW04a — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 27, 2017

BY GAWD ALMIGHTY, ARSENE WENGER IS CASHING IN HIS FA CUP TITLE, ARSENAL QUALIFY FOR THE CL pic.twitter.com/Rh2axMSq7g — Adnan (@adnanaldo) May 27, 2017

"Let Arsenal win the FA Cup...so Arsene Wenger signs a new contract" pic.twitter.com/U62lxAs5k6 — SPORF (@Sporf) May 27, 2017