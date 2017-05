O Ρομπέρτο ευχήθηκε στον Χολέμπας με το... μεσαίο δάχτυλο (pic)

Προ ημερών είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Χοσέ Χολέμπας τη νέα σειρά ρούχων που λάνσαρε. Ομως για να το... pushάρει περισσότερο στον κόσμο απευθύνθηκε και σε μερικούς φίλους του με μεγάλη δυναμική στα social media.

Ενας από αυτούς και ο Ρομπέρτο ο οποίος αποφάσισε να διαφημίσει τη δουλειά του Χολέμπας μ' έναν ξεχωριστό τρόπο.

really happy seing my friends creating and getting new proyects. @josecholevas u did it mtf !! @j.holebas pic.twitter.com/XlwShQUFno

