Γεμάτη... Γιουνάιτεντ η 18άδα της χρονιάς για το Γιουρόπα Λιγκ (pic)

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» εκπροσωπούνται στη 18άδα της σεζόν από τους Ρομέρο, στην εστία, τους Μπαϊγί, Μπλιντ και Βαλένσια στην άμυνα, τους Ερέρα, Πογκμπά και Μκιταριάν στο χώρο του κέντρου, αλλά και φυσικά τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην επίθεση.

O φιναλίστ Άγιαξ, έχει τους Ντε Λιχτ, Γιουνές και Μπέρτραντ Τραορέ.

Δείτε την καλύτερη 18άδα :

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers https://t.co/BsqBcyoW67 pic.twitter.com/peJsxN1mau

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 25, 2017