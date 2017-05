Στην κάμερα ενωμένοι, στ' αποδυτήρια... κράξιμο στη Σίτι! (vid)

Οι ποδοσφαιριστές του Ζοσέ Μουρίνιο, μπορεί μετά τη μεγάλη επιτυχία τους και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου να φωτογραφήθηκαν με το πανό που ανέφερε πως όλο το Μάντσεστερ είναι ενωμένο (A city united, όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν με το λογοπαίγνιο του ονόματος των δύο συλλόγων), όμως στους πανηγυρισμούς των αποδυτηρίων, ακούστηκαν συνθήματα με ύβρεις για τους «γαλάζιους» της πόλης!

