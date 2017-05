Η γκολάρα του Πρίγιοβιτς είναι το φαβορί

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«92 γκολ σε 56 αγώνες. 21 διαφορετικοί σκόρερ. Εξαιρετικά παραγωγική χρονιά για τον ΠΑΟΚ, που έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο από το ξεκίνημα της σεζόν σημειώνοντας μερικά πανέμορφα τέρματα. Ήρθε η ώρα να διαλέξουμε το ωραιότερο από αυτά.

Από τις μάχες κόντρα στον Άγιαξ για τα προκριματικά του Champions League, μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και το μίνι πρωτάθλημα των Play Offs της Super League, οι παίκτες του Βλάνταν Ίβιτς έχουν χαρίσει πολλές στιγμές ποδοσφαιρικής ομορφιάς με κάποια καταπληκτικά γκολ.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το paokfc.gr, το PAOK FC Official App και το Regency Casino διοργανώνουν τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του Best Goal of the Season.

Την σεζόν 2013-14, ο Ζβόνιμιρ Βούκιτς ήταν ο πρώτος παίκτης που παρέλαβε τον αντίστοιχο τίτλο, για το γκολ σπάνιας ομορφιάς που σημείωσε κόντρα στον Πλατανιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Την σκυτάλη παρέλαβε την σεζόν 2014-15 ο Φακούντο Περέιρα, με το απίστευτο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό, το οποίο σφράγισε ένα μεγάλο διπλό για τον Δικέφαλο.

Ο τελευταίος παίκτης που παρέλαβε το συγκεκριμένο βραβείο ήταν ο Γκόικo Τσίμιροτ. Ο Βόσνιος άσος την σεζόν 2015-16, την πρώτη του με την φανέλα του Δικεφάλου, βρήκε μόλις μία φορά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά φρόντισε να το κάνει με μοναδικό τρόπο. Ένα ασύλληπτο βολέ μέσα στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, που ψηφίστηκε ως το ωραιότερο της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Ποιος θα είναι ο τέταρτος; Πλέον η απόφαση είναι δική σας. Παρακολουθήστε το βίντεο που ετοίμασε το PAOK TV με τα 11 υποψήφια τέρματα και ψηφίστε το κορυφαίο γκολ του Δικεφάλου για την σεζόν 2016-17. Το… μενού έχει εντυπωσιακά σουτ, εκτελέσεις φάουλ, ατομικές ενέργειες, ομαδικές προσπάθειες.

Η ψηφοφορία θα λήξει πριν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό βίντεο.