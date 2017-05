Ο Κλοπ έχει...τερματίσει τον χαβαλέ! (vid)

Έχοντας χαλαρώσει πλέον μετά και την εξασφάλιση της παρουσίας των «κόκκινων» στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ μέσω της τετράδας της Πρέμιερ, ο Γερμανός κόουτς ήταν ευδιάθετος μετά το post-season φιλικό παιχνίδι στην Αυστραλία.

Αναφερόμενος στους Τζέιμι Κάραγκερ και Στιβ ΜακΜάναμαν που συμμετείχαν στο παιχνίδι (όπως και ο Στίβεν Τζέραρντ που όμως πλέον είναι στα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ), ο Κλοπ δήλωσε πως: «Χρησιμοποιήσαμε και μερικούς... τηλεσχολιαστές», αλλά το βλέμμα με το οποίο συνόδευσε την ατάκα του, το... τερμάτισε!

Klopp: We have involved a few "pundits".

Legend. Hahaha! #LFC pic.twitter.com/DHgahkcRN7

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) May 24, 2017