Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι απλά... θρύλος! Αφού είδε το επικό πανό που κάποιος του προσέφερε τη... γυναίκα του, είπε να βγάλει μία φωτογραφία να το θυμάται!

Zlatan posing with the "Zlatan, stay and you can shag my wife" banner pic.twitter.com/65rF7SvnhE

— Manchester United (@ManUtdChannel) May 24, 2017