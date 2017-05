Ο διαιτητής έχει σφυρίξει το τέλος και ο Ζοσέ τρέχει προς το γιο του για να τον σφίξει στην αγκαλιά του. Μια τεράστια επιτυχία και ο Πορτογάλος ήθελε να την πανηγυρίσει πρώτα με το πιο αγαπημένο του πρόσωπο.

Mourinho with his son at full time #mufc pic.twitter.com/d6N2o5rjvD

— UtdHQ (@UtdHQ) May 24, 2017