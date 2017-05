Η Γουέστ Χαμ προσέφερε κατάλυμα σε άστεγο που βοήθησε τα θύματα στο Μάντσεστερ

Η τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ συγκλόνισε την Αγγλία. Ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα ήταν ένας άστεγος και ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, ανακοίνωσε ότι τον ψάχνει για να τον βοηθήσει.

«Φαίνεται ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας. Θέλουμε απεγνωσμένα να τον βρούμε και να του προσφέρουμε κατάλυμα για έξι μήνες. Θα του δώσουμε και λίγα χρήματα για να τον βοηθήσουμε να βρει τον δρόμο του», είχε πει στο BBC. Η εκστρατεία στα social media έπιασε τόπο και ανακοινώθηκε ότι ο άστεγος βρέθηκε.

WE HAVE FOUND STEVE ! Shows the power for good social media has. Thank you to all those involved, you have helped change a mans life

